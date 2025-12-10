Reocín inaugura su Taller de Sabores y Sonidos de Europa dentro de su candidatura a 'European Village of Christmas 2026'

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, asiste al taller de sabores y sonido de Europa en Navidad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha inaugurado el martes por la tarde el Taller de Sabores y Sonidos de Europa en la Casa de Cultura de Puente San Miguel, en el municipio de Reocín.

Esta actividad forma parte de la una amplia propuesta diseñada por el Ayuntamiento de Reocín, que presenta su candidatura al certamen 'European Village of Christmas 2026', por lo que este año una parte importante de su celebración girará en torno a las tradiciones y costumbres de los diferentes países de Europa con el objetivo de acercar a la ciudadanía la cultura, las tradiciones y las formas de celebración de la Navidad de los distintos países del continente.

Agüeros, acompañado por el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, y miembros de la Corporación, ha puesto en valor el carácter trasnacional de esta iniciativa, que permite "conectar a Reocín con Europa" a través de elementos culturales y experienciales que muestran cómo viven estas fechas otras regiones de la Unión Europea.

"Este taller es una oportunidad para que las familias descubran nuevas tradiciones, amplíen su mirada y se acerquen, de forma lúdica y accesible, a la diversidad cultural que define a Europa", ha afirmado el consejero.

Según ha informado el Gobierno, durante la apertura, Agüeros ha destacado que esta propuesta encaja con la estrategia del Gobierno de Cantabria de impulsar actividades que refuercen la identidad europea, favorezcan el intercambio cultural y contribuyan a dinamizar los municipios, todo ello, "sin abandonar nuestro propio legado cántabro y nuestro acervo cultural".

"Europa también se construye desde lo local, desde iniciativas que fomentan el conocimiento mutuo, el sentimiento de pertenencia y la proyección hacia el exterior. Este tipo de actividades añade valor a la Navidad cántabra porque la conecta con una dimensión europea cada vez más presente en nuestras políticas públicas", ha subrayado.

El consejero ha felicitado al Ayuntamiento por apostar por un "formato innovador" que, a través de la gastronomía, acerca las costumbres navideñas y las tradiciones musicales de estas fechas en diversos países de Europa.

Además, la organización ha previsto un taller familiar de manualidades dirigido a la elaboración de adornos navideños europeos, otro de coronas de adviento al estilo alemán, y uno de postres navideños europeos con recetas de Estonia y Francia.

También, el concurso 'El elfo travieso por Europa, así como las actividades tradicionales que se realizan en colaboración con las Juntas Vecinales.

Agüeros ha concluido destacando que el Gobierno de Cantabria seguirá apoyando iniciativas que fortalezcan la proyección europea de los municipios. "Queremos una Cantabria abierta, conectada y visible en Europa, y este tipo de propuestas demuestran que es posible acercar Europa a nuestras calles y a nuestras familias".