Repsol comienza a recoger aceite de cocina usado en sus estaciones de servicio de Cantabria

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha puesto en marcha 32 puntos de recogida de aceite de cocina usado en sus estaciones de servicio en Cantabria, lo que posibilitará la recogida de más de 7.000 litros al año.

Esta iniciativa, que se realiza en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, permite la gestión sostenible de este residuo doméstico que, una vez tratado, se reutilizará para la producción de combustibles renovables. En concreto, la empresa y el Ejecutivo firmaron el pasado junio un protocolo general de colaboración para el desarrollo de la economía circular en la comunidad.

Y es que con un litro de aceite de cocina usado se fabrican 0,9 litros de combustible renovable, que puede usarse en los vehículos actuales "sin necesidad de cambios en el motor".

Para la gestión de este residuo tras su recogida, Repsol ha contratado en Cantabria a Gestta Medio Ambiental S.L., un gestor de residuos autorizado que cuenta con todos los permisos necesarios para garantizar la trazabilidad del residuo y con planta de tratamiento propia.

El proyecto ha sido presentado este miércoles por el subdirector general de Control Ambiental del Gobierno de Cantabria, Gustavo Merino; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la CMO de Repsol, Verónica Buelga.

La región se suma así a esta iniciativa ya puesta en marcha en estaciones de servicio de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León y Murcia, alcanzando más de 750 estaciones en España, de las que 400 se encuentran en zonas rurales.

Desde su lanzamiento, en abril de 2023, más de 20.000 personas han participado entregando sus botellas de aceite en las estaciones de servicio de Repsol y se han recuperado alrededor de 200.000 litros de aceite usado.

Por otra parte, los usuarios de la aplicación Waylet podrán beneficiarse de 30 céntimos de saldo por litro de aceite de cocina usado entregado en los puntos disponibles en Cantabria, para próximo repostaje, recarga eléctrica o para adquirir otros productos en las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en el país.