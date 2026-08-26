Rescatada en helicóptero una madrileña que sufrió una fractura de tobillo durante una ruta en Camaleño

El helicóptero del Gobierno de Cantabria - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este miércoles por la mañana en la localidad de Baró (Camaleño) a una mujer madrileña de 54 años que sufrió una fractura de tobillo cuando estaba realizando una ruta por la zona.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso en torno a las 11.00 horas y movilizó a al helicóptero del Gobierno de Cantabria, a Guardia Civil y 061.

Una vez en la zona, dos rescatadores y el médico de a bordo descendieron para atender a la mujer y hacerse cargo de los dos menores que la acompañaban.

Una vez izados a la aeronave, han sido trasladados al Seve Ballesteros y, desde allí, al Hospital Valdecilla en una ambulancia, ha informado el Gobierno regional.