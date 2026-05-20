Rescatada en helicóptero una mujer enriscada en la vía ferrata de Matienzo

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Imagen del rescate - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 9:16
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SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a una mujer enriscada en la vía ferrata de la localidad de Matienzo, en el municipio de Ruesga.

El rescate tuvo lugar el martes tras recibir el 112 el aviso de que la mujer se encontraba en un punto en el que no podía avanzar ni retroceder.

Ya en el lugar, el rescatador descendió hasta el lugar donde se encontraba la mujer, a la que aseguró junto a él y fue izada a la aeronave, según ha informado el 112 en sus redes sociales.

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