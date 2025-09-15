Rescatada una mujer tras caerse en el monte de las Secuoyas

Archivo - Monte de las Secuoyas - TURISMO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria rescataron el domingo por la tarde a una mujer, vecina de Santander, que se cayó en el monte de las Secuoyas, ubicado entre los municipios de Cabezón de la Sal y Udías.

La accidentada fue trasladada por los Bomberos en un todoterreno hasta una zona accesible, donde fue atendida por personal del 061.

Desde allí, fue trasladada al Hospital de Sierrallana, en Torrelavega, para ser examinada, ha informado el 112 en sus redes sociales.