Rescatada esta noche una senderista desorientada en los Ojos de Llanegro de Liendo

Imagen del rescate. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta noche a una senderista desorientada en Liendo, en la zona de los Ojos de Llanegro.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que ante la proximidad del ocaso, la afectada, vecina de Bilbao, de 35 años, decidió dar aviso al Servicio de Emergencias 112, que movilizó un dispositivo de rescate por tierra formado por tres rescatadores y un médico.

Localizada gracias a la ubicación de su dispositivo móvil, con principio de hipotermia, la accidentada fue provista de ropa térmica, bebida, comida y luz antes de iniciar el regreso a pie junto con los efectivos del Gobierno regional, que la acompañaron hasta el punto donde esperaban sus familiares.