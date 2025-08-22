Rescatada una senderista alemana enriscada en una canal de Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este viernes a una senderista alemana de 25 años que se había quedado enriscada en la Canal de La Jenduda, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Un familiar de la afectada fue quien dio aviso al 112 Cantabria que movilizó hasta el lugar a la aeronave del Ejecutivo. El aparato aterrizó en la zona y los rescatadores descendieron a pie hasta la posición de la chica en la canal.

Una vez allí, los efectivos montaron un sistema de cuerdas y emprendieron el ascenso a pie hasta el cable donde se encontraban sus acompañantes.

El padre facilitó el camino de los efectivos de emergencias hacia la senderista al reunir a un grupo de voluntarios que se fueron situando a lo largo del camino para dejar rastro, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.