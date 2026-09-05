Rescatada una senderista holandesa mientras circulaba por la senda de Fuente Dé a Espinama

Imagen del rescate. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a una senderista holandesa de 61 años que se encontraba indispuesta mientras circulaba por la senda de Fuente Dé a Espinama.

En la red social X, el 112 Cantabria ha explicado que tras recibir una primera asistencia sanitaria, la mujer fue derivada al Centro de Salud de Potes, al que acudió por sus propios medios.

Además del helicóptero medicalizado, el servicio de emergencias movilizó a los bomberos del Gobierno de Cantabria, al 061 y a la Guardia Civil.