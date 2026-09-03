Rescatadas en helicóptero una polaca lesionada en la playa de Amio y una alemana que se cayó en la senda del Nansa

Helicóptero 112 en playa de Amio - 112

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres extranjeras han sido rescatadas esta tarde en helicóptero tras lesionarse en Cantabria. Una de ellas, de 45 años y nacionalidad polaca, sufrió una luxación de rótula en la playa de Amio, en Val de San Vicente, y la otra, alemana de 61, se cayó en la senda fluvial del Nansa, en Herrerías, y fue evacuada con posible rotura de tobillo.

En el primer caso, el médico de la aeronave del Gobierno regional suministró a la víctima medicación y la redujo la luxación. Después, fue trasladada al aeropuerto Seve Ballesteros y, desde allí, al Hospital Valdecilla en ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061.

En el segundo caso, el 112 movilizó a bomberos del Ejecutivo, a agentes del GREIM de la Guardia Civil y a efectivos del 061 para el rescate de la mujer alemana, que fue traslada en el helicóptero del instituto armado al Seve Ballesteros, donde recibió asistencia del médico de la aeronave del Gobierno. Posteriormente, una ambulancia del 061 la trasladó a Valdecilla, informa el 112 en X.