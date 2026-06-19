Rescatado "en buen estado" un perro que cayó en una sima de una cueva de Pechón

Rescate de un perro caído en una sima de una cueva de Pechón (Val de San Vicente)
Rescate de un perro caído en una sima de una cueva de Pechón (Val de San Vicente) - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 19 junio 2026 9:28
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SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado "en buen estado" a un perro que había caído en una sima en el interior de una cueva de Pechón, en el municipio de Val de San Vicente.

El suceso se produjo este jueves. Para rescatar al animal, los bomberos bajaron a la grieta en la había caído el animal y lograron sacarlo a la superficie, ha informado en redes sociales el 112.

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