Rescatado un caballo atrapado en el fango de la ría de Ronates, en Voto

Imagen del rescate - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado esta tarde a un caballo que se encontraba atrapado en el fango de la ría de Ronates, en el municipio de Voto.

En la red social X, el 112 de Cantabria ha explicado que el animal tenía "el cuerpo hundido, solo asomaba la cabeza y estaba exahusto".

Los efectivos localizaron al dueño y, con su colaboración, ataron al caballo "en una compleja maniobra". El proceso de extracción ha consistido en tirar de él con el cabestrante de un camión.

Poco a poco, los bomberos han conseguido sacar al animal del lugar en el que se encontraba inmóvil y, una vez fuera del fango, el caballo se ha puesto en pie y ha vuelto a la finca anexa con otros equinos.