Rescatado en helicóptero un hombre de 92 años corneado por un toro en Bárcena Mayor

El herido, izado al helicóptero, en la localidad de Bárcena Mayor (Los Tojos) - 112 CANTABRIA
LOS TOJOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este lunes a un hombre de 92 años, vecino de Santander, tras ser corneado por un toro en una pierna, en la localidad de Bárcena Mayor (Los Tojos).
Sobre el terreno, un rescatador y un médico han asistido al herido, que sufría una hemorragia, y lo han izado mediante una operación de grúa.
Tras ser evacuado por aire al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por una ambulancia de soporte vital básico del 061.
El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado el dispositivo para atender la emergencia, ha informado en su perfil de la red social X.