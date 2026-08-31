Rescatado en helicóptero un hombre de 92 años corneado por un toro en Bárcena Mayor

El herido, izado al helicóptero, en la localidad de Bárcena Mayor (Los Tojos)
El herido, izado al helicóptero, en la localidad de Bárcena Mayor (Los Tojos) - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 17:24
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LOS TOJOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este lunes a un hombre de 92 años, vecino de Santander, tras ser corneado por un toro en una pierna, en la localidad de Bárcena Mayor (Los Tojos).

Sobre el terreno, un rescatador y un médico han asistido al herido, que sufría una hemorragia, y lo han izado mediante una operación de grúa.

Tras ser evacuado por aire al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por una ambulancia de soporte vital básico del 061.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado el dispositivo para atender la emergencia, ha informado en su perfil de la red social X.

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