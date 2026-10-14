Rescatado en helicóptero un senderista enriscado en Cabañes - 112 CANTABRIA
SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un senderista de 22 años, vecino de Santa Cruz de Bezana, que se había quedado enriscado en una zona de monte de Cabañes (Cillorigo de Liébana).
El rescatador y el médico han descendido hasta el joven en operación de grúa, han comprobado que estaba en buen estado y lo han izado a la que aeronave, ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria.
El senderista han sido trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Tama, desde donde bomberos autonómicos lo ha evacuado a Potes. No ha necesitado asistencia médica.