Rescatado un hombre de 80 años tras caer al mar en Puertochico - POLICÍA LOCAL DE SANTANDER

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro agentes de la Policía Local de Santander han rescatado este sábado a un hombre de 80 años que ha caído al mar en el puerto deportivo de Puertochico.

Hacia las 10.00 horas, alertados por un ciudadano, una patrulla de dos agentes, que se encontraba en la zona de Castelar, ha acudido al rescate de un hombre que estaba agarrado a la escalerilla de un barco, tras caer al mar desde la Dársena de Molnedo.

Estos agentes han requerido el apoyo de otra patrulla y entre los cuatro han conseguido sacar del agua al anciano, que ha sido remolcado por una zodiac hasta la rampa de prácticas del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela 'Príncipe Felipe'.

Ya fuera del mar, el hombre ha sido atendido por los servicios sanitarios y una ambulancia le ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con síntomas de hipotermia, según han informado fuentes policiales a Europa Press.