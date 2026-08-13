Rescatado un montañero con el hombro dislocado en los Picos de Europa

Un agente del GREIM de la Guardia Civil participa en un rescate. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha rescatado este jueves a un montañero con el hombro dislocado en los Picos de Europa.

Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha informado en sus redes sociales que el herido ha sido evacuado por un helicóptero de la Guardia Civil hasta la helisuperficie de Tama en una operación apoyada por los bomberos de Cantabria.

Desde allí, el 061 le ha trasladado hasta el centro de salud de Potes.