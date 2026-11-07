Rescatado un pescador con un tobillo roto tras sufrir una caída en un acantilado en Alfoz de Lloredo

Evacuación del pescador - 112 CANTABRIA

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un pescador, de 66 años y vecino de Puente San Miguel, ha sido rescatado este sábado tras sufrir una caída en un acantilado, en Caborredondo, en Alfoz de Lloredo, que le ha provocado una fractura de tobillo que le impedía caminar y abandonar por sus propios medios el lugar del accidente.

Bomberos del Gobierno de Cantabria y personal sanitario de 061, junto al equipo del helicóptero medicalizado del Ejecutivo, han participado en el rescate tras el aviso al Centro de Atención a Emergencias que recibió a las 13.41 horas.

Al llegar al lugar, los efectivos autonómicos y los sanitarios accedieron a la zona de acantilados para atender al afectado, donde le inmovilizaron la extremidad lesionada.

Dada la dificultad de acceso, se movilizó al equipo de la aeronave, que realizó una operación de grúa para evacuarlo del lugar.

Una vez rescatado, el helicóptero tomó tierra en una zona próxima, donde el hombre pasó a una ambulancia que esperaba para trasladarlo al Hospital Sierrallana.