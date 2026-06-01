Rescatado en Picos de Europa un senderista que se cayó y no pudo continuar al perder la luz frontal - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha auxiliado a un senderista de 25 años, vecino de Madrid, que se había caído y no disponía de sistema de iluminación, por lo que no pudo continuar la marcha.

El rescate se ha producido en la noche del sábado 30 de mayo, en las inmediaciones de la parte superior del teleférico de Fuente Dé.

Sobre las 23.30 horas, el Centro de Atención a Emergencias 112 avisó a la Guardia Civil de que un senderista les dijo que se había caído y perdido el frontal de luz que llevaba. Además, apenas tenía batería en su teléfono móvil y no podía continuar por la falta de iluminación.

Tras recibir la alerta, el GREIM de Potes, una vez consiguió concretar la zona de Camaleño en la que se encontraba esta persona, se trasladó hasta la parte superior del teleférico.

Ya en la zona, los guardias descendieron por un desnivel de 300 metros de altitud (unos 1.500 metros de ruta), entre un mar de nubes que dificultaba la visibilidad, hasta localizar al senderista en la zona del Hachero.

Tras una primera evaluación en la que no se apreciaban lesiones, le hidrataron y le proporcionaron un sistema de iluminación, para posteriormente guiarle de forma segura hasta llegar a la parte superior del teleférico.

Finalmente, tres horas después del inicio del rescate, los agentes trasladaron al senderista hasta la parte inferior de Fuente De, donde tenía su vehículo aparcado.

La Guardia Civil recuerda la importancia de llevar el equipo adecuado para realizar actividades de montaña, consultar la meteorología, gestionar los tiempos de ruta y no realizarlas en solitario. Además, durante la época estival, se enfatiza la necesidad de añadir precauciones específicas contra el calor extremo y la deshidratación.