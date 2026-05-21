Rescatado un senderista de 71 años con indisposición por calor en un monte de Arenas

Rescate de un senderista afectado por el calor en Bostronizo - 112

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de Cantabria ha rescatado esta tarde a un senderista de 71 años en una zona de monte de Bostronizo, en Arenas de Iguña. Presentaba indisposición física por calor y deshidratación.

La aeronave tomó tierra en una zona cercana para el desembarco de médico y rescatador, que valoraron y atendieron al hombre. Una vez estabilizado, le izaron al helicóptero mediante operación de grúa.

Fue evacuado, bajo supervisión facultativa, al aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia del 061 que le llevó al Hospital Valdecilla, informa el 112 en X.

Además, efectivos del Servicio de Emergencias han rescatado a una mujer con lesión lumbar en la costa de Noja. Al lugar, fueron movilizados bomberos del Gobierno regional, efectivos del 061 y agentes de la Policía Local, que portearon a la afectada desde una cala a la carretera salvando una zona rocosa.

Asimismo, los bomberos han rescatado un potro atrapado en una alcantarilla en Piasca. Han estimado la ubicación del animal por una boca abierta y han cavado para localizar la arqueta bajo la que se encontraba, que estaba tapada con relleno. Una pala ha colaborado en la extracción de tierra del potro, que resultó ileso.

En otro orden de cosas, los bomberos han sofocado un incendio de un vehículo en el kilómetro 244 de la Autovía del Cantábrico A-8 a la altura de Cabezón de la Sal. Han extinguido las llamas que han calcinado el turismo y han sido movilizados también efectivos de la Guardia Civil y de mantenimiento de Carreteras.