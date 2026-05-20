Rescatado un senderista con una lesión de tobillo en Oriñón - BOMBEROS CASTRO URDIALES

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Castro Urdiales han rescatado este miércoles a una persona, con una lesión de tobillo, que se encontraba realizando la senda entre la playa de Oriñón (Castro Urdiales) y El Pontarrón (Guriezo).

Tras el aviso, los efectivos se han personado en el lugar y han porteado al herido en camilla hasta una zona accesible, donde le esperaba una ambulancia.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria también ha movilizado los efectivos sanitarios y de emergencias, ha informado el Cuerpo de Bomberos de Castro Urdiales en la red social X.