Rescatado un senderista con traumatismo craneoencefálico y herida abierta en Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este sábado a un senderista madrileño, de 57 años, con un traumatismo craneoencefálico y herida abierta, tras sufrir una caída en el Canal del Vidrio, ubicado en el municipio de Camaleño, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a la aeronave, que ha aterrizado en el chalet real, en el entorno de Áliva, adonde al accidentado ha podido llegar con la ayuda de sus acompañantes.

Tras una primera intervención sanitaria por parte del médico del helicóptero, el herido ha sido trasladado al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde le esperaba una ambulancia del 061 Cantabria, que le ha llevado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.