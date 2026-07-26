Rescatados cinco ocupantes de un coche que cayó por un talud y chocó contra un árbol por un fallo de frenos en Camaleño

Rescatados cinco ocupantes de un coche que cayó por un talud y chocó contra un árbol en Camaleño por un fallo de frenos - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han rescatado en la tarde de este domingo a los cinco ocupantes de un vehículo que ha caído por un talud y ha colisionado contra un árbol mientras circulaba por la pista de acceso a los puertos de Mogrovejo (Camaleño), tras salirse de la vía por un fallo en los frenos.

Las dos personas que iban en la parte delantera han resultado heridas. Una ha sido trasladada por contusiones múltiples y cuadro epiléptico por el servicio sanitario 061, y la otra, con traumatismo craneofacial y hemorragia externa, ha sido evacuada por el helicóptero del Ejecutivo para su atención en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los tres ocupantes de las plazas traseras, que resultaron ilesos, también han sido trasladados al centro de salud para una valoración preventiva, ha informado el Servicio de Emergencias 112.