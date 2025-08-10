Rescatados dos franceses de 20 años atrapados en rocas de la playa del Ris al subir la marea

Playa del Ris, en Noja. El helicóptero del Gobierno de Cantabria rescata a dos franceses, un hombre y una mujer de 20 años, atrapados en unas rocas al subir la marea - 112

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a dos jóvenes franceses, un hombre y una mujer de 20 años, tras quedarse aislados en unas rocas de la playa del Ris, en Noja, al subir la marea.

Tras ser recogidos por la aeronave medicalizada fueron depositados en tierra en un lugar accesible al no necesitar más asistencia, informa el 112 en la red social X.