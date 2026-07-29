Rescatados dos franceses, una madre y su hijo, enriscados en la Vía Ferrata de la Hermida

Imagen del rescate a una madre y su hijo, de nacionalidad francesa, enriscados en la Vía Ferrata de la Hermida - 112

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Potes, Bomberos del Parque de Tama y el helicóptero del Gobierno de Cantabria han rescatado este miércoles a dos montañeros, una madre y su hijo, de nacionalidad francesa, que estaban enriscados en la Vía Ferrata de la Hermida.

El instituto armado y el 112 han informado que cuando han sido localizados, en la vía denominada 'Peñarruscos', presentaban laceraciones en piernas, agotamiento, insolación y dehidratación.

Los montañeros han tenido que ser evacuados mediante técnicas y procedimientos propios de alta montaña y de vías ferratas para progresar con seguridad.

Sobre las 14.00 horas ha finalizado el rescate, que se inició alrededor de las 11.30 horas.