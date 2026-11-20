Rescate en helicóptero de dos senderistas enriscados en Los Collados del Asón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha recatado este viernes a dos senderistas que se encontraban enriscados en Los Collados del Asón, después de que, en un momento dado, no pudieran continuar su marcha ni volver sobre sus pasos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 15.00 horas y movilizó hasta el lugar a la aeronave de la que descendieron un rescatador y un médico.

En una primera valoración, comprobaron que el estado de los dos afectados era bueno y les izaron al helicóptero para evacuarlos a un zona segura, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.