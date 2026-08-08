Rescatados tres jóvenes de Santander tras perderse anoche en la ruta de los Puentes en Mazcuerras

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo 4x4 de los Bomberos del 112 Cantabria.-ARCHIVO - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes de 22, 21 y 20 años y vecinos de Santander han sido recatados en la noche de este viernes tras perderse por una pista de la ruta de los Puentes, en el municipio de Mazcuerras.

Todos estaban realizando dicha ruta cuando se extraviaron al caer la noche, momento en el que dieron aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria que movilizó hasta el lugar a un equipo de rescatadores del Gobierno autonómico.

Una vez localizados y tras comprobar que se encontraban en buen estado, los chicos fueron trasladados hasta la localidad de Ucieda donde tenían aparcado su vehículo, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.