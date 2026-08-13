Rescatan a un caballo y otro muere en el fango de la ría de Pontejos

El rescate del caballo en la ría de Pontejos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha rescatado a un caballo que se encontraba atrapado en el fango de la ría de la localidad de Pontejos (Marina de Cudeyo), junto a otro equino que murió cuando se estaba realizando su extracción.

El aviso sobre la situación de estos caballos tuvo lugar a las 13.00 horas de este miércoles, después de que los animales se salieran de un terreno cercano a la ría.

Los agentes procedieron a realizar el rescate, que llevaron a cabo con ayuda del dueño de los animales y otra persona que aporto una máquina para poder tirar de los caballos.

Al lugar también acudieron efectivos de la Policía Local y los bomberos, que colaboraron en la intervención, ha informado la Benemérita en nota de prensa

A la llegada de los agentes, observaron que los caballos tenían sus patas totalmente cubiertas por el lodo y se veía únicamente el lomo y la cabeza.

En un primer momento, la ayuda se centró en el equino que se encontraba más adentrado en la zona de la ría y que, por lo tanto, corría más peligro al estar subiendo la marea.

Fue entonces cuando uno de los guardias civiles, junto al dueño del animal, se adentraron en el lodazal y excavaron para liberarle las patas, mientras que otros agentes buscaron ayuda para obtener maquinaria agrícola con la que auxiliar en su extracción.

Una vez liberadas las patas y atado el animal con una cuerda a la máquina, se le fue empujando hasta que finalmente pudo salir del lodo y pisar tierra firme.

En el caso del otro caballo, cuando se llevaron a cabo las acciones para liberarlo el caudal de la ría ya se encontraba más alto, y el animal murió, siendo extraído ya sin vida.