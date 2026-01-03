Rescatan a un perro atrapado en un conducto de saneamiento en Pechón

Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 3 enero 2026 18:59
SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este sábado a un perro que se había quedado atrapado en un conducto de saneamiento en Pechón, en el municipio de Val de San Vicente.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el lugar a los efectivos del parque de Valdáliga que han logrado sacar al animal de la tubería que cuenta con unas reducidas dimensiones, ha informado en su red social 'X'.

