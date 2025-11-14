La Residencia Santa Lucía mejora sus instalaciones con la recaudación de la corrida de la beneficencia de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado la Residencia Santa Lucía, donde sus responsables le han mostrado las mejoras aplicadas en las instalaciones del centro sufragadas con la recaudación de la corrida de la beneficencia celebrada en la Feria de Santiago 2025.

Acompañada por el presidente del consejo de administración de la Plaza de Toros, Indalecio Sobrino, y por el capellán de la plaza, Alejandro Benavente, la regidora ha puesto en valor el significado solidario de esta iniciativa, que se ha recuperado este año con su finalidad social.

Por ello, ha expresado su agradecimiento a Lances de Futuro, empresa que gestiona la feria, y a su responsable, José María Garzón, por organizar esta corrida y por su compromiso social con la ciudad de Santander.

En este caso, los fondos se han destinado a la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santander para que sigan prestando la importante labor social que realizan en la ciudad.

Entre las utilidades a las que se ha dedicado la recaudación, se encuentra la incorporación de nuevas camas para acondicionar las habitaciones que acogen a los residentes.

Igual ha aprovechado su visita para trasladar el reconocimiento y la gratitud del Ayuntamiento al trabajo que desempeña la Residencia Santa Lucía y la dedicación de sus profesionales en favor de las personas mayores.

La alcaldesa ha recordado que el cartel de la corrida de la beneficencia fue uno de los que más expectación levantó en la pasada feria, donde Morante y Juan Ortega se vieron las caras, en un mano a mano, con toros de El Pilar, Domingo Hernández y Álvaro Núñez.