Respaldo unánime de la plantilla de Teknia Santander al principio de acuerdo del ERE

Archivo - Fábrica Teknia - TEKNIA - Archivo

El acuerdo, que se firmará este martes en la fábrica de Ampuero, acepta también voluntariedad y mejora las indemnizaciones SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Teknia Santander ha aprobado por unanimidad (78 votos favorables) el principio de acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado el pasado viernes 26 de junio en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

El acuerdo, que el comité de empresa (UGT-FICA y CCOO) y Teknia firmarán este martes en la propia fábrica en Ampuero, fue en una votación que se prolongó hasta última hora del lunes con la correspondiente al turno de noche.

El acuerdo reduce nueve despidos de los inicialmente planteados (de 28 a 19); acepta voluntariedad en las salidas, y estipula una indemnización de 29 días por año trabajado con un tope de 19 mensualidades.

Además, recoge la oferta de una empresa de recolocación; una bolsa de trabajo hasta el 31 de octubre de 2027; mejora el convenio regulador hasta los 63 años, y también compensa económicamente la afectación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado en el año 2021, al incluirlo en las condiciones de la indemnización, ha informado en un comunicado el presidente del presidente del comité de empresa de Teknia Santander, Iñaki Martín (UGT-FICA).

El acuerdo del ERE aprobado por la plantilla de Teknia en Santander surge de una negociación que se inició el pasado 1 de junio y que se cerró el pasado viernes 26 de junio, en víspera de una huelga de dos días (29 y 30 de junio) convocada por el comité de empresa.