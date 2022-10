El responsable de la Escuela del CGCOM: Los MIR son "los mejores médicos que ha tenido el país"

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Escuela de la Profesión Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Arcadi Gual, ha opinado que los MIR (Médico Interno Residente) son "los mejores médicos que nunca ha tenido nuestro país" y les augura un futuro "entre muy bueno y mejor".

"Las mejores notas, los mejores centros. Serán capaces de hacer mejores cosas de las que han hecho sus profesores y maestros", ha destacado Gual respecto a los MIR, aunque también advierte que "no lo tendrán fácil" por retos como "desterrar la pobreza" y las desigualdades sociales y "llevar la sanidad y salud a todos".

En cualquier caso, confía en que los jóvenes médicos "encontraran el mejor camino para ser compasivos, receptivos, honrados, competentes, comunicadores, socialmente responsables y comprometidos".

Gual, que desde muy joven tenía clara su vocación de médico, se ha pronunciado así en una entrevista para el Colegio de Médicos de Cantabria con motivo del Día Mundial de la Profesión Médica (30 de octubre), en el que desea que "desaparezca la precariedad laboral y se dignifiquen los salarios".

Preguntado por la situación de la profesión tras la pandemia, señala que los médicos están "siempre a las duras y a las maduras" como han puesto de manifiesto a lo largo de esta crisis sanitaria, aunque "otra cosa es que estemos cansados. Quemados. Un poco hartos de tanta administración y burocracia". En cualquier caso, congía en que la profesión "seguirá adelante y cada profesional dará lo mejor de él".

Gual está jubilado de sus obligaciones como catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y ahora aporta su experiencia en la formación de los médicos tanto en la Escuela de la Profesión Médica en como en el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para DPC/FMC (SEAFORMEC-SMPAC).

Y es que, como señala en la entrevista recogida por Europa Press, "los médicos debemos ir permanentemente a la escuela" y mantener una formación continuada para aprender los avances en medicina y hacer "siempre lo mejor para el paciente".

Por ello, la Escuela de la que está al frente pretende formar a los médicos en competencias transversales que necesitan todos los profesionales, ya que la mayoría reciben formación que responde a su especialidad, ya sea cardiólogo, internista, traumatólogo o psiquiatra.

Además, la Escuela de la Profesión Médica pretende "facilitar la vida a los colegios". "La Escuela de la Profesión Médica es de los colegios, para los colegios y con los colegios. Intentaremos estar donde nos llamen y ayudar donde nos necesiten", ha sentenciado su responsable.

A su juicio, los colegios de médicos "son consustanciales para que seamos una profesión". "Una profesión, por definición, tiene el sentimiento de grupo. Y el grupo define unas reglas, unos códigos. No todo puede legislarse por ley, y por ello, el grupo define unas pautas de comportamiento, un Código Deontológico. Si lo cumples, eres del grupo, y si no lo cumples, no", explica.