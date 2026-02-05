Responsables de Cohorte Cantabria aclaran que los datos están "totalmente protegidos": "No se venden"

El director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, y el director del IDIVAL, Marcos López Hoyos - GOBIERNO

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los responsables del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y de Cohorte Cantabria han recalcado que los datos de este proyecto de investigación biomédica, en el que participan más de 50.000 voluntarios, están "totalmente protegidos".

"No se vende, no se trafica", solo "se colabora con investigadores e investigaciones", han sentenciado este jueves el director científico del IDIVAL y anterior director de Cohorte Cantabria, Marco López Hoyos, y el actual director, Javier Crespo.

Ambos han ofrecido esta tarde una rueda de prensa para zanjar las "especulaciones", "falsedades" e "insidias" que han escuchado a raíz de las declaraciones realizadas por el PRC después de la reunión mantenida este miércoles por el Gobierno con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Tras ella, los regionalistas remitieron un comunicado en el que denunciaban la "venta al mejor postor" del historial médico y los datos de salud de los más de 50.000 cántabros que forman parte de Cohorte Cantabria "para que la sanidad privada y las empresas de biomedicina hagan su dinero".

Algo que López Hoyos y Crespo han negado y ante lo que han querido "tranquilizar" a los voluntarios. "Lo que más nos ha indignado en estas acusaciones es que se ponga en entredicho un proyecto de región tan bonito, tan ilusionante, y que está llamando la atención no solo en España, sino en el mundo entero. No podemos permitir que esto sea así", han lamentado.

El director del IDIVAL ha insistido en que los datos de Cohorte son de una institución pública, que colabora con investigadores e investigaciones. "No podemos consentir que se ensucie el nombre de Cohorte Cantabria", un proyecto "transparente", en el que todo pasa por el Comité de Ética de la Investigación de Cantabria y en el que todos los pasos son públicos y están "perfectamente anunciados", ha explicado López Hoyos.

En la misma línea, Crespo ha añadido que "poner pegas al proyecto más ilusionante que tiene Cantabria en biomedicina es un error manifiesto", y que es "muy grave lanzar insidias y generar dudas entre las personas que colaboran".

Ambos han aprovechado para mostrar su agradecimiento a los voluntarios del programa, "porque sin ellos no habría tenido el éxito que tiene". "Pueden estar tranquilos porque la esencia de Cohorte ha sido y será siempre trabajar con el máximo rigor científico", han dicho tras asegurar que lo que se ha difundido sobre la iniciativa "carece de base científica y base razonable".

Crespo ha mostrado su sorpresa ante quienes cargan contra un proyecto "abierto al mundo" y nacido con la ilusión "de instaurar, de atraer la medicina personalizada para los habitantes de Cantabria".

Como ha recordado, Cohorte nació hace cinco años en el ámbito del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla e inmediatamente después dio el salto al IDIVAL, "dos entidades evidentemente públicas". Desde ese momento, ha estado "siempre" apoyado por el poder público, "que ha sido variopinto en estos años, de diferentes colores políticos, como es lógico", ha matizado.

Además, ha explicado que el proyecto está "abierto" a que investigadores "de cualquier tipo de institución, siempre y cuando tengan unos principios éticos estrictamente reglados".

EL "IMPACTO" DE COHORTE EN CANTABRIA

Durante su comparecencia, Crespo ha puesto de manifiesto el impacto "absolutamente excepcional" de Cohorte en Cantabria, ya que participan una de cada cinco personas que pueden hacerlo (población de entre 40 y 70 años).

Algo que, ha subrayado, "no pasa en ninguna cohorte del mundo". Por eso, "no podemos quitar la ilusión de la gente en Cohorte y no se la vamos a quitar, para eso estamos nosotros hoy aquí", ha insistido.

"Estamos acostumbrados a plantearnos hipótesis para trabajar en una idea, planteando unos objetivos para resolver esa hipótesis y aplicando un método que es el método científico, con rigor científico. Lo demás son especulaciones", ha sentenciado.