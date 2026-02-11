Restablecida la circulación entre Bilbao-Santander tras arrollar un tren un árbol en Vizcaya

Vías de tren - Iñaki Berasaluce - Europa Press

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea de ancho métrico Bilbao-Santander, que se interrumpió esta mañana tras arrollar un tren un árbol en Vizcaya, se ha restablecido y las frecuencias de paso se recuperarán de manera gradual, ha informado Adif.

El tren sin viajeros arrolló un árbol caído sobre la infraestructura, entre Traslaviña y Karrantza, lo que provocó que se le saliera el eje.

Una vez encarrilado el eje, retirado el árbol y revisada la infraestructura, los trenes han comenzado a circular por la vía.