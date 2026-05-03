Restablecido el tráfico en la A-67 a la altura de Los Corrales de Buelna tras la granizada

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha restablecido el tráfico en la autovía A-67, que ha permanecido cortado desde el kilómetro 156 hasta el 168 en sentido Palencia, entre las 16.45 y las 18.52 horas, a causa de la intensa granizada.

Según la web de la DGT, consultada por Europa Press, las incidencias han comenzado a las 16.45 horas, momento en el que se ha procedido al corte de la vía.

Posteriormente, a las 17.05 horas, ha reportado un accidente, con un obstáculo fijo que ha afectado al tramo comprendido entre el punto kilométrico 168 y el 168,3, en dirección a Santander.

Cuatro minutos más tarde, a las 17.09 horas, ha activado una nueva incidencia por circulación irregular entre los puntos kilométricos 159 y 168. En ese momento ha ofrecido un itinerario alternativo a través de la carretera nacional N-611, desde el kilómetro 159 (Molledo) hasta el 174 (San Mateo).

A las 17.24 horas, se ha reiterado el corte de la vía entre los kilómetros 159 y 168 de la A-67.

Para finalizar, a las 18.52 horas, ha restablecido el tráfico en este tramo mientras que la circulación se ha mantenido de forma irregular entre el kilómtreo 155 y el 159 de la A-67.

16 MM EN UNA HORA

En este sentido, en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado a las 16.25 horas, que previamente ha registrado 16 litros por metro cuadrado (MM) en una hora en Los Corrales de Buelna.

También, la localidad vecina de San Felices de Buelna ha alcanzado los 17 mm entre las 16.00 y las 17.00 horas, según los datos de la AEMET, consultados por Europa Press.

El litoral y el centro de Cantabria se encuentran desde las 15.00 horas en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, y se prevé que finalice a las 23.59 horas de este domingo.