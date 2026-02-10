Retirada "por seguridad" los restos de una de las palmeras centenarias junto a La Asunción de Torrelavega

Tareas de retirada de una palmera centenaria junto a la Iglesia de La Asunción de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha retirado "por razones imperiosas de seguridad pública" los restos de una de las dos palmeras centenarias junto a la Iglesia de La Asunción.

Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, que ha explicado que se ha decidido la tala de emergencia del tronco de esta palmera por la "inestabilidad estructural" que éste presentaba tras la plaga del picudo rojo, agravada por los recientes temporales.

Ello "ponía en riesgo de desprendimientos una zona de gran afluencia peatonal". "La prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de los ciudadanos; no cabía demora en una plaza tan transitada", ha subrayado Portilla.

La edil ha reconocido el valor histórico de estos árboles plantados hace más de un siglo como parte del patrimonio vegetal torrelaveguense y ha indicado que, por ello, el Ayuntamiento ya elabora un informe técnico para determinar la reposición más adecuada, "atendiendo a la elevada presencia del picudo en Cantabria y optando por soluciones resistentes y sostenibles".

"Reafirmamos nuestro compromiso con el legado verde de Torrelavega, en línea con proyectos como 'Torrelavega Conexión Natural', para asegurar un patrimonio arbóreo viable a largo plazo", ha explicado la subrayado.

PLAN CONTRA EL PICUDO ROJO

El Ayuntamiento ha indicado que, desde 2023, la Concejalía mantiene un plan contra el picudo rojo, identificado primero en estas palmeras y en enclaves como el Centro Nacional de Fotografía o la Escuela Taller de Barreda.

Las medidas abarcan limpiezas preventivas, desinfecciones químicas, intervenciones quirúrgicas arbóreas para eliminar larvas y tratamientos insecticidas.

En 2025, se reforzaron las acciones con aplicaciones en 47 ejemplares --13 palmeras singulares de Phoenix canariensis y 34 adicionales--, ejecutadas en horario nocturno a lo largo de cuatro ciclos hasta diciembre, respaldadas por informes técnicos y vigilancia en ejemplares próximos para contener la plaga, ha precisado el Consistorio.