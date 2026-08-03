Retiran una tonelada de residuos en una sima de difícil acceso en los Picos de Europa

Sima de Picos de Europa de la que se ha retirado una tonelada de residuos
Sima de Picos de Europa de la que se ha retirado una tonelada de residuos - SEO/BIRDLIFE
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 12:28
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SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada y de la de Espeleología, junto a voluntarios con amplia experiencia en alta montaña, han retirado una tonelada de residuos acumulados durante años en una sima de difícil acceso de los Picos de Europa.

Plásticos, metales y vidrios fueron los materiales encontrados con mayor frecuencia durante esta intervención, que se desarrolló durante varios días y que permitió recuperar ocho sacas de residuos ocultos en esta cavidad natural.

Esta actuación forma parte del proyecto de Apadrinamiento de Espacios Naturales del Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes desarrollado por la Federación Cántabra de Montaña y Escalada en Cantabria.

En un comunicado, SEO/BirdLife ha señalado que esta actuación pone de manifiesto que el abandono de residuos "alcanza incluso algunos de los espacios naturales más remotos y valiosos de España".

"Ni siquiera estos entornos aparenetemente intactos escapan al problema de la basuraleza", ha lamentado.

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