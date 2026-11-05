El reto de hacer aparecer un helicóptero en el centro de Santander, novedad del Festival de la Magia y lo Visual

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual reunirá del 27 al 29 de noviembre en Santander a destacados artistas nacionales e internacionales y ofrecerá una amplia programación de espectáculos para todos los públicos, con especial protagonismo de la magia de calle.

Una de las novedades estará en su inauguración, que este año cambiará los números de escapismo por una gran ilusión con la que se pretender hacer aparecer un helicóptero en pleno centro de la ciudad.

Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y el director del festival, el ilusionista santanderino Raúl Alegría, durante la presentación de esta nueva edición, que contará con artistas galardonados con seis premios nacionales, dos Óscar de la Magia y dos campeonatos de Europa.

De este modo, durante las tres jornadas, las plazas del Ayuntamiento, Porticada, Alfonso XIII y Atarazanas se transformarán en escenarios improvisados donde tendrán lugar espectáculos que combinarán ilusionismo, humor, clown, circo y teatro de objetos. En caso de lluvia, los espectáculos se trasladarán al templete de Jardines de Pereda.

En concreto, la programación de calle incluirá diez actuaciones gratuitas durante el sábado 28 y el domingo 29, con cinco propuestas artísticas diferentes, con el objetivo de que los espectadores puedan recorrer distintos puntos del centro de Santander disfrutando de la magia a lo largo de ambas jornadas.

Entre los participantes figuran Mino y Arthur, procedentes de Logroño, con una propuesta de magia cómica; Boto Botones y Mandy Mandona, de Madrid, que combinarán magia, humor y teatro de objetos; y los argentinos Carlos Adriano, ganador del Mundial de Magia de Calle Masters of Magic en Italia, y Gonza Martini, que fusionará magia, circo y espectáculo visual.

Completará esta programación Jon Ander, reconocido con el Premio Nacional de Magia Callejera en el Congreso Nacional de Magia celebrado el pasado mes de junio en Santander, que ofrecerá un espectáculo de ilusionismo cercano y participativo.

UN HELICÓPTERO PARA INAUGURAR EL FESTIVAL

El festival arrancará el viernes 27 de noviembre, a las 21.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, con el tradicional reto inaugural de Raúl Alegría, que este año cambiará los números de escapismo de anteriores ediciones por una gran ilusión con la que promete hacer aparecer un helicóptero en pleno centro de Santander.

Bajo el título 'El reto: Aparición del helicóptero', el ilusionista santanderino, doble campeón de España de Magia, galardonado con el Merlin Award --considerado el "Óscar de la magia"- y Premio Europeo FISM en Grandes Ilusiones, protagonizará un espectáculo concebido para sorprender al público y dar el pistoletazo de salida a tres días de actividad.

El ilusionista ha explicado que esta propuesta supone un giro respecto a las inauguraciones de años anteriores, en las que el escapismo había sido el gran protagonista.

En este sentido, ha asegurado que la aparición del helicóptero será "una de las grandes sorpresas de esta edición". "Vamos a comenzar con un reto muy especial en pleno centro de Santander. Nunca se ha visto nada de estas características", ha señalado y ha avanzado que será "una gran ilusión" con la que se pretende sorprender a la ciudad y demostrar que "lo imposible puede hacerse realidad".

DOS GALAS INTERNACIONALES

La programación se completará con dos grandes galas internacionales bajo el título 'Estrellas de la Magia Mundial', que se celebrarán en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria el sábado 28 de noviembre, a las 19.30 horas, y el domingo 29, a las 18.00 horas.

Estas funciones reunirán sobre el escenario a destacados artistas internacionales que representan diferentes disciplinas del ilusionismo contemporáneo, con propuestas que combinarán grandes ilusiones, mentalismo, humor, teatralidad y efectos visuales.

Entre los participantes estarán Charlie el Mago, que fusiona magia y flamenco; Nikolai Striebel, especializado en la creación de imágenes imposibles y efectos de gran belleza visual; Adrián Carratalá y Katerina, que combinan ilusionismo y teatralidad; y Anca y Lucca, reconocidos internacionalmente por sus espectáculos de mentalismo y galardonados con el Óscar de la Magia en París.

Alegría ha destacado la variedad y calidad de los artistas que participarán en esta edición y ha incidido especialmente en la apuesta por recuperar el carácter cercano y popular del ilusionismo.

Por su parte, Méndez ha destacado la consolidación de esta cita dentro de la programación cultural de Santander y ha puesto en valor su apuesta por acercar las artes escénicas y visuales a los ciudadanos, mediante espectáculos gratuitos que "llenarán de magia, humor e ilusión algunos de los espacios más emblemáticos del centro urbano".

"Queremos que la magia vuelva a salir al encuentro de los ciudadanos y que las calles y plazas de Santander se conviertan en espacios de cultura, convivencia y diversión", ha dicho, a la vez que ha valorado que el festival permitirá "acercar propuestas artísticas de gran calidad a todos los públicos y disfrutar de una ciudad viva, abierta y llena de actividad".

Por último, la edil ha reiterado la invitación del Ayuntamiento a disfrutar de esta nueva edición de este evento, que "contribuye a la oferta cultural y al ambiente de la ciudad durante el último fin de semana de noviembre".