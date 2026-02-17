Se retrasa la duplicación de la vía Astillero-Orejo prevista para marzo y sin fecha para su fin

Archivo - Obras duplicación vía entre Orejo y Astillero - TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de duplicación y electrificación de la vía ferroviaria entre Astillero y Orejo, en la línea de Cercanías que comunica Santander con Liérganes, se retrasan debido a una serie de condicionantes técnicos que están alargando los trabajos en este tramo, de 6,8 kilómetros.

Empezaron el pasado noviembre y estaban programados hasta principios de marzo, pero ahora no hay fecha de conclusión. Para primeros del próximo mes solo se reabrirá al tráfico el trazado entre Astillero y La Cantábrica, que aglutina "el mayor número de viajeros" de este servicio, según Adif.

Fuentes del Administrador de Infraestructura Ferroviarias han confirmado a Europa Press la demora en la ejecución de este proyecto y han declinado dar una fecha para su conclusión: "Sería pillarnos los dedos", han expresado al respecto.

En cuanto a los motivos que han hecho que las obras vayan "más lentas" y se hayan "retrasado", han destacado la construcción de un puente nuevo sobre la ría de Solía, para el que la Demarcación de Costas puso una serie de condicionantes que se tuvieron que aprobar en Consejo de Ministros.

TRANSBORDOS

La duplicación de la vía ha obligado a suprimir los trenes entre Astillero y Orejo y a transbordar a los pasajeros por carretera hasta Liérganes.

La interrupción del servicio afecta tanto a la línea de Cercanías Santander-Liérganes (C3) como a la de Media Distancia Santander-Bilbao (R3) y para poder prestar el servicio Renfe programó entre noviembre y marzo más de 5.000 circulaciones de autobuses (48 diarias los días laborables y 42 en fines de semana y festivos).

Los usuarios de los Cercanías realizan por carretera el tramo entre Astillero y Liérganes y los de los trenes de Media Distancia, el trayecto entre Astillero y Orejo.

DUPLICACIÓN DE LA VÍA

El objetivo de la duplicación de la vía en este tramo -hasta ahora de vía única- es ampliar la capacidad de la red de Cercanías de Cantabria.

El proyecto, incluido en el Plan de Cercanías de Cantabria, dotado con 1.599 millones de euros, supone una inversión cercana a los 50 millones, y permitirá aumentar la velocidad máxima de la línea y el confort de los viajeros.