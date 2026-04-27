Retrasos en los trenes Reinosa-Santander y corte del servicio hasta Lantueno por incidencias de tráfico

Archivo - Tren de Renfe en la estación de Reinosa. Cercanías. Transporte público - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de la línea Santander-Reinosa han registrado esta mañana retrasos por una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico en Las Fraguas. Además, se ha interrumpido el servicio entre las estaciones de Reinosa y Lantueno y los viajeros están siendo transbordados por carretera.

La citada incidencia ya está solucionada, según Adif, de modo que los servicios recuperan sus frecuencias de paso de manera gradual, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en sus redes sociales.

Por su parte, Renfe ha comunicado a través de un chat a los usuarios que, además de dichos retrasos en la línea C1, se ha producido el corte del servicio entre las estaciones de Reinosa y Lantueno "por gestión del tráfico" y se ha habilitado un sistema de transporte alternativo por carretera para transbordar a los viajeros.