Revilla aboga por vacunar al resto del mundo contra el Covid porque sino "no vamos a arreglar nada"

Cree que en septiembre más del 80% de la población estará vacunada

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha abogado por vacunar al resto del mundo contra el Covid porque de lo contrario "no vamos a arreglar nada". "El virus no distingue de razas, ni de nivel económico, ni de países", ha dicho.

Así lo ha señalado Revilla este viernes durante la inauguración de la mejora de la carretera entre Loredo y Langre, que se ha referido a las críticas sobre que la gente "no sabe a qué atenerse" ante la variación de las normas.

"Ni la gente ni los médicos", ha apuntado el presidente cántabro, que ha subrayado que el coronavirus es "impredecible" y las medidas "se tienen que tomar de un día para otro" porque nadie puede prever la posibilidad de que aparezca una nueva variante.

Así, ha insistido en la necesidad de conciliar la salud con la economía y "actuar de día a día". "Es un bicho impredecible y nadie contaba con él", ha manifestado.

Asimismo, Revilla se ha mostrado "positivo", cree que para finales de agosto el 70 por ciento de la población estará vacunada y en septiembre más del 80 por ciento. "Pero también habrá que poner vacunas en el resto del mundo", ha apuntado.

No obstante, ha afirmado que Europa va a estar vacunada, pero se ha preguntado qué va a suceder con África, Hispanoamérica o la India. "Si no vacunamos a todo el mundo no vamos a arreglar nada", ha afirmado.

"No vamos a arreglar nada porque el virus no distingue de razas, no distingue de nivel económico, ni de países. El virus actúa de manera absolutamente indiscriminada y tendremos que vacunar a la población del mundo", ha apostado.

En este sentido, ha detallado que en Europa "somos unos privilegiados" porque lleva ya "mucha gente vacunada", pero ha lamentado que en Hispanoamérica solo están vacunados el 3 por ciento y en África el 1,2 por ciento.

"Vamos a tener una tarea por delante dura, pero yo creo que ya en el mes de septiembre estaremos en unas condiciones mejores", ha sentenciado.