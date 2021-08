Revilla apuesta por "no parar la economía" y cree que no habrá más restricciones que las actuales

Defiende "barajar otras circunstancias" además de las sanitarias y además cree que los jueces "no están en la línea" de aprobar más medidas

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, apuesta por compaginar las medidas sanitarias frente al Covid-19 con la actividad económica especialmente durante el mes de agosto, por lo que cree que ya no se aplicarán más restricciones que las que están en vigor, también porque los tribunales "no están por ".

Revilla ha explicado que "Sanidad tiene que hacer su papel" y "tiene como misión garantizar la salud de los ciudadanos", pero en el Gobierno también tienen presente que "no podemos parar la economía" y están "barajando también otras circunstancias" además de la sanitaria, como "salvar en verano".

En este sentido, ha apuntado que el mes de agosto "va muy bien", con datos "espectaculares, casi a niveles del año pasado". "Tendremos que supervivir este mes y medio con incidencia todavía elevada de Covid, pero preservando también la actividad económica", ha dicho.

El presidente ha hecho estas declaraciones tras el acto de entrega del Premio Pueblo de Cantabria 2020 a Pujayo (Bárcena de Pie de Concha), a preguntas de la prensa por la decisión de Sanidad anunciada este mismo lunes de no publicar el semáforo Covid hasta que se aclare la situación judicial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dejara sin efecto su última actualización la semana pasada.

Según Revilla, Sanidad lo ha "anulado" porque "mientras los recursos no se han atendido, no tiene ningún sentido que haya semáforo y no habiendo una resolución del TSJC pues ya no hay".

Al hilo, ha manifestado que su "impresión" es que no se aprobarán más restricciones, porque "ya tenemos alguna experiencia de que los jueces no son partidarios de medidas radicales de cierre", aunque "es Sanidad la que tiene que tomar las medidas".

De hecho, ha apuntado que en otras comunidades los jueces "han sido incluso más restrictivos" que en Cantabria, donde sí han permitido el toque de queda de 1.00 a 6.00 horas, a diferencia de en lugares como Canarias o Asturias. Esta medida, a su juicio, ha sido "importante porque son horas que incitan a reuniones masivas de jóvenes en lugares cerrados y no tan cerrados, también en botellones", algo que "se ha cortado en parte y será un factor que aminorará los contagios".

"A nosotros sí nos permiten tener ese toque de queda y yo creo que más restricciones que esa, los tribunales no están en la línea de aprobarlo, porque están jugando con conflictos muy importantes consagrados en la Constitución", como es la libertad de circulación y los derechos fundamentales.

Y ha criticado de nuevo que para abordar estos asuntos no haya tras el fin del estado de alarma una doctrina general del Tribunal Supremo para aplicar en todo el país, lo que da a resoluciones "contradictorias". Por ejemplo, en Galicia sí han autorizado la obligatoriedad del pasaporte Covid para entrar a los interiores de los establecimientos hosteleros pero en Cantabria "creo que no van a estar en esa línea", ha apuntado el presidente.

Por ello, cree que combatir la pandemia ahora está avocado únicamente a cumplir las medidas de seguridad y seguir vacunando "sin parar" para tener en septiembre al 80% de la población inmunizada.

"Otra medida yo ya no creo que se tome y los jueces además van en esa línea", ha reiterado, insistiendo en que Sanidad "tiene que hacer lo que considera oportuno en función del análisis solo sanitario del problema, pero la economía es más que salud, es también otros sectores económicos que sería tremendo cercenarlos en un mes donde después de tanto tiempo de situaciones económicas delicadas, estamos por fin viendo la luz de un crecimiento económicos, de una actividad turística en Cantabria".