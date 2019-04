Revilla asegura que "no denunciará a nadie" ante la Junta Electoral "hagan lo que hagan"

Publicado 09/04/2019 13:08:19 CET

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general de PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy que él no va a denunciar a nadie ante la Junta Electoral "hagan lo que hagan" y ha considerado de "mal estilo" la denuncia de su socio de Gobierno, el PSOE, contra él y el candidato regionalista al Congreso y exconsejero de Obras Públicas, José María Mazón.

Revilla ha señalado este martes que "ya esto me lo tomo a broma" pero sí ha indicado que fue una sorpresa saber que la denuncia contra él y Mazón la interpusieron los socialistas, con los que gobierna en bipartito desde 2015. "Lo primero que pensé es que habría sido el PP o alguno de estos partidos nuevos" y "no que me denunciase el socio", ha dicho, y ha avisado: "Ellos sabrán. Se toma nota".

"Es un mal estilo, yo no voy a denunciar a nadie, hagan lo que hagan. No denunciaré a nadie, que hagan lo que quieran, porque todo el mundo en estos días, no nos vamos a engañar, estamos haciendo campaña electoral", ha añadido Revilla a preguntas de la prensa tras presentar una propuesta del PRC para las elecciones generales del 28 de abril acompañado, entre otros, de Mazón.

El líder regionalista también ha explicado por qué el recurso contra la multa impuesta por la Junta Electoral Provincial a raíz de la denuncia del PSOE la recurre, precisamente, el Gobierno regional que forman regionalistas y socialistas.

"El recurso lo hace el Gobierno porque fui a Comillas como representante del Gobierno, fui como presidente. ¿Por qué iban a multar al PRC?", ha dicho Revilla, a lo que Mazón ha explicado que está prohibido que un Gobierno "utilice fondos públicos para hacer propaganda" aunque, ha insistido, en el acto de Comillas "no fue el caso".

"Ni se presentó proyecto ni nada, en aquel caso lo que hubo es que los marineros preguntaron al director general por un tema técnico, pero nada más", ha asegurado Mazón, que aquel 14 de marzo seguía siendo consejero de Obras Públicas.

Mazón ha criticado que el PSOE les haya denunciado a él y a Revilla cuando "ellos al día siguiente presentaron el proyecto de la cubierta de una bolera en Los Corrales de Buelna". "Con proyecto y todo, el consejero (Francisco Fernández Mañanes) y la alcaldesa (Josefina González)", ha apostillado.

Y Revilla, que confía en que el recurso prospere, ha insistido en que "ya esto me lo tomo a broma" no sólo porque la denuncia fuese de los socialistas, sino porque él no abrió "la boca" en la comida con los pescadores de Comillas tras la cual la secretaria de Organización del PSOE, Noelia Cobo, interpuso la denuncia.

"Este podría tener alguna culpa", ha dicho en referencia Mazón, que aún era consejero de Obras Públicas entonces y que es a quien la Cofradía de Pescadores hacía un homenaje aquel 14 de marzo, al que el secretario general del PRC acudió como presidente regional.

"Debe de ser la primera vez que he ido a un sitio y no he abierto la boca" y, de hecho, ha indicado que, "si alguien pude decir que hable en Comillas de algo, dimito hoy".

Ha reiterado que él acompañó a Mazón al homenaje que le hacían los pescadores. "Llegue a Comillas, me hice un selfie y lo colgué en las redes, y luego asistí a la comida-homenaje" en la que, ha reafirmado, no habló.

"Cierto que alguien en la comida preguntó cómo quedaba el proyecto del puerto", y, según Revilla, Mazón les dijo que "ahí quedan los papeles, yo lo he dejado medio preparado", ha relatado el presidente, que ha dicho que a él le pidieron que dijese unas palabras pero no lo hizo. "Comí el arroz con almejas y me marché, ni postre comí, y ahora me encuentro con una receta de 1.000 euros", ha apostillado.

A Revilla le "parece injusto" porque, ha repetido, "yo no intervine allí para nada" y, por eso, desde los servicios jurídicos del Gobierno se ha recurrido. Ha confiado en que el recurso prospere pero, "si me quieren poner la multa, pues la pagaré, pero me parece injusto". "No me siento culpable porque, para una vez que no digo nada, me parece increíble que me metan 1.000 euros", ha concluido.