Revilla avanza que si el PRC gana las elecciones volverá a contar con Gochicoa

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado que si el PRC gana las elecciones el próximo 28 de mayo volverá a contar con el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que anunció su dimisión por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Servicio de Carreteras.

"Tengo la conciencia tranquila", ha señalado Revilla este miércoles a preguntas de la prensa, que ha reiterado que en el Gobierno regional (PRC-PSOE) "no hay ningún implicado" y si lo hubiera quedaría "fulminantemente" destituido.

Asimismo, el presidente cántabro cree que Gochicoa "ha hecho bien" en destituir "preventivamente" al subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, dado que aunque "no hay ninguna investigación contra él" tiene "mal tufillo".

"Eso no estaba en el sumario" sino en "las escuchas", ha aclarado Revilla, en las que, en principio, "no hay ninguna investigación contra él", pero sí "una sospecha medianamente fundada" por tener planificada una comida con el principal líder de la trama, que está en la cárcel, y dos empresarios "objetos de investigación" en un restaurante de Girona "prohibitivo para el 99,9 por ciento de los mortales de este país. "Eso tiene mala pinta", ha valorado.

A su juicio, con estos datos el consejero de Obras Públicas "ha hecho bien" en destituirle "preventivamente". "No es edificante que unos empresarios y con el presunto corrupto hubiera planificado una comida simplemente para pasar un rato, hablar de fútbol y visitar los monumentos de Girona", ha valorado.

"Ese es un restaurante de poderosísimos y creo que vale un dineral comer allí, yo creo que se ha hecho lo correcto preventivamente, aunque no hay contra él más que ese indicio, nada edificante, de que iban a comer en un lugar como ese", ha dicho Revilla, que ha reiterado que "tiene mal tufillo el que se hubiera producido una comida ese nivel en ese lugar". "Creo que la dimisión es correcta", ha insistido.

Cuestionado por si espera que haya más "sobresaltos", Revilla cree que "sí". "Son 25.000 funcionarios", ha destacado el presidente del Ejecutivo, que se ha referido al caso de Tito Berni. "La codicia humana es terrible", ha apuntado Revilla, que ha indicado que "seguro que hay muchos más casos que no van a salir a la luz porque no se les cazan", aunque ha apostado por no generalizar.

"Lo que yo sí aseguro es que en este Gobierno no hay ningún implicado y que si lo hubiera fulminantemente queda destituido. Yo tengo la conciencia tranquila, tengo la ventaja de que soy capaz de que todo lo que digan en contra de mí, que me involucre en temas que yo no tengo nada que ver, soy ya por experiencia, por años, los suficientemente reflexivo para mirarme en el espejo y decir: ¿Deliberadamente has hecho algo que no sea legal? Nunca, jamás, ni en sueños. Y eso me permite estar tranquilo", ha dicho.

"Es un presunto chorizo que está en la cárcel de 25.000", ha subrayado Revilla, que ha apuntado que "seguro que había fotos mías con él pero yo con él no había cruzado una palabra en mi vida".

Sobre el homenaje que va a rendir el PRC este domingo a Gochicoa y que ha levantado las críticas de la oposición, Revilla ha señalado que le hace "un homenaje y 20".

"Después de las elecciones si ganamos, que vamos a ganar, voy a contar con José Luis Gochicoa porque es la persona mas honesta, pongo las dos manos en el fuego, más preparada y que más se lo ha trabajado en Cantabria de todos los que yo he tenido en el Gobierno", ha advertido.

Revilla ha hecho estas declaraciones tras finalizar el acto de la festividad de San Juan de Dios, en el Hospital Santa Clotilde.