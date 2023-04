Revilla ve "inexplicable" el naufragio y apunta que el desaparecido podría estar dentro del barco

El consejero de Pesca, "consternado" por el suceso



SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera "inexplicable" el naufragio del pesquero Vilaboa Uno esta madrugada en la costa santanderina de Cabo Mayor, que se ha cobrado la vida de dos personas y un desaparecido, que podría encontrarse en el interior de la embarcación, según ha apuntado el jefe del Ejecutivo que ha contactado con el amador.

Así lo ha dicho a preguntas de la prensa sobre el hundimiento del buque, en el que viajaban diez tripulantes, uno de los cuales se encuentra herido aunque "no de extrema gravedad", según Revilla.

El presidente, tras hablar con los consejeros de Presidencia y Pesca, Paula Fernández y Guillermo Blanco, que le informaron del suceso, y con el armador del Vilaboa Uno, "que es amigo mío", ha reiterado que se trata de "algo inexplicable", pues el barco salía a faenar sin carga y con "una muy buena mar".

Revilla ha indicado que el pesquero comenzó a hundirse sobre las 4.30 horas a unas cinco millas de Cabo Mayor, y fue "muy rápido", lo que podría suponer que el tripulante desaparecido, natural de Perú, se encuentre dentro de la embarcación.

"He hablado con el armador y me decía que es más probable que puede estar dentro del barco porque el hundimiento se ha producido con mucha rapidez. Empezó a entrar agua de repente. Algo ha fallado en el barco o alguna persona que no ha estado atenta a la entrada de agua y el barco se ha ido a pique muy pronto. O sea, que (el desaparecido) puede encontrase dentro del barco, lo cual haría mucho más complicado el poder rescatarle. No sabemos a la profundidad que está el barco", ha declarado.

Posteriormente, en otras declaraciones a la prensa, el presidente ha corroborado la posibilidad de que el marinero desparecido esté dentro del pesquero, "que haya tenido algún golpe, porque una de las personas fallecidas se había pegado un golpe. El barco ha debido de tener algún bandazo y a lo mejor está dentro en el barco", ha señalado.

Los tripulantes que han sido rescatados "están bien" y el herido al parecer no es "de extrema gravedad", ha indicado.

SUCESO "INEXPLICABLE"

Revilla ha recordado que, tras conocer los hechos, el Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición del operativo de Salvamento Marítimo, "que no es competencia nuestra", su helicóptero, "todos los medios que teníamos y un equipo psicosanitario".

El presidente ha expresado su "perplejidad" y ha insistido en que el suceso "no tiene aparentemente ahora una explicación" por el estado de la mar y por el del barco. Pero habrá ocurrido algo, seguramente algún fallo de algún tipo, humano, porque el barco, según me cuentan, estaba en perfectas condiciones para faenar".

Además, ha apuntado, no se ha dado "ninguna de las circunstancias que normalmente originan estos hechos", es decir, una muy mala mar, un golpe de mar o un desplazamiento de la carga. "Aquí el barco iba vacío, iba a pescar y con buena mar", pero "algo ha fallado", ha reiterado.

Revilla ha lamentado "una desgracia más" en el mar. "La mar es muy complicada y no llevamos en el ultimo año ningún buen dato en este aspecto", ha señalado. "Una pena", ha asegurado.

"Ahora vamos a intentar que haya consuelo para las familias y lamentar este hecho que, por desgracia, se produce de vez en cuando. La mar se cobra siempre vidas; lo triste es que haya ocurrido en unas circunstancias aparentemente normales y sin ninguna razón para explicarnos cómo un barco de esa categoría, porque es un marco muy bueno, muy potente, se puede ir a pique en una mar que estaba como un plato", ha señalado el presidente.

Revilla ha realizado estas declaraciones a preguntas de la prensa durante su visita a las obras del Centro Integrado de Formación Profesional nº1 de Santander y, posteriormente, en Parbayón.

CONDOLENCIAS DE BLANCO

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, se ha mostrado "consternado" por lo ocurrido y ha señalado que "de vez en cuando la mar nos recuerda sus peligros".

Blanco ha trasladado sus condolencias a los familiares de la tripulación y ha deseado la "pronta recuperación" del marinero herido.

El consejero ha señalado que este hecho se suma a otras "tragedias" ocurridas en los últimos años, como sucedió con los pesqueros 'Siempre al Alba' y 'Maremi', en el que desapareció su patrón, Fernando; así como el fallecimiento de un buzo en San Vicente de la Barquera.