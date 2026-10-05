Revilla cree que el adelanto electoral es "inevitable y tarda en llegar" porque es una legislatura "acabada"

Archivo - (Foto de archivo) El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hace declaraciones a los medios en el Parlamento. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que el adelanto electoral es "inevitable y tarda en llegar" ya que, a su juicio, "hace tiempo que la legislatura estaba acabada".

En declaraciones a los medios y tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), de que se adelantan las elecciones al 29 de noviembre, Revilla ha apuntado que es el momento de que los ciudadanos en las urnas "recompongan un panorama político parecido o distinto". En esta línea, cree que líder del Ejecutivo podría obtener "un resultado digno" por las diferentes movilizaciones por la vivienda.

Así, ha subrayado que está "de acuerdo" con el adelanto electoral y que era "cantado", porque Sánchez, "más o menos", ya lo había anunciado en su intervención final en el Congreso, tras no aprobarse los decretos de vivienda el pasado viernes.

Y es que, ha destacado que el presidente amenazó con que el rechazo a estas medidas "iba a tener consecuencias más pronto que tarde para los que habían votado en contra".

Así, el secretario general del PRC ha insistido en que la convocatoria "llega tarde" porque ha sido una legislatura en la que, desde el comienzo, "no ha habido una mayoría".

"No ha habido mayoría para aprobar presupuestos, que es un hándicap para cualquier Gobierno que debiera haberle imposibilitado continuar gobernando; pero es que luego, dentro de la propia coalición que le dio los votos, ha sido una guerra permanente de unos contra otros", ha apostillado.

Respecto al resultado electoral que espera, el expresidente de Cantabria ha opinado que las movilizaciones ciudadanas por la vivienda pueden influir a favor de Sánchez, ya que, a su juicio, "todo lo que sea esperar a después de mayo o a primeros de mayo le iba a empeorar las cosas".

"Puede tener un pequeño respiro en cuanto a que la derrota no sea por goleada y que pueda haber partido, no en cuanto a quién va a gobernar, que yo creo que hay un cambio de ciclo, pero sí a tener un resultado digno, incluso en poder competir con el PP en cuanto a ser el primer partido", ha dicho.

Y es que, para Revilla, la coalición PP-Vox "está cantada", aunque con las movilizaciones que se están realizando en el país por la vivienda, Sánchez puede tener "un resultado muy digno".

EL PRC SE REUNIRÁ ESTA SEMANA PARA DECIDIR SI VAN A LAS ELECCIONES.

Por otro lado, Revilla ha subrayado que el PRC va a convocar a la Ejecutiva esta semana para decidir si se presenta a las elecciones generales.

En esta misma línea, el secretario general de los regionalistas, que se dedicará a "escuchar" durante esa reunión, ha asegurado que "sería maravilloso" que algún diputado del PRC estuviera en el Congreso.

"La mejor etapa que ha tenido Cantabria, con resultados palpables, ha sido la de José María Mazón en el Congreso y de José Miguel Fernández Viadero en el Senado", ha opinado.

Sobre esto, ha destacado que Cantabria, durante la legislatura de 2019 a 2023, saldó "la deuda entera de Valdecilla" y sacó adelante fondos para la estación intermodal de La Pasiega, para el MUPAC y para la protonterapia.

Por ello, cree que fue una legislatura "extraordinaria", ya que los regionalistas sacaron recursos para la comunidad autónoma y, a su juicio, se demostró que, salvo un candidato que esté al margen del PP y PSOE, "los demás da igual que vayan o que no vayan porque siguen la norma del partido".

Además, Revilla ha asegurado que el AVE "está en marcha" gracias a esa legislatura en la que Mazón "no paró de reivindicarlo".

"Va lento pero al menos hemos recuperado esa obra que ha sido la gran reivindicación de conexiones que ha hecho Cantabria y el PRC durante su historia: ya está en marcha y ahora se va a presentar el proyecto para que llegue a Reinosa", ha dicho.

Por este motivo, para Revilla que el PRC estuviera en Madrid sería "muy bueno", aunque, primero, la formación ha de valorar la coyuntura política de "bipolarización" en la que se encuentra España que, en su opinión, "está en dos bloques".

REVILLA ASEGURA QUE NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE ÉL VAYA A MADRID.

Por otra parte, y al ser cuestionado por si podría ser él el futuro diputado del PRC en el Congreso, Revilla ha asegurado que no hay "ninguna posibilidad".

"Ya me ha llamado alguno diciéndomelo, y ya le he dicho que no pensaba que me quería tan mal. Revilla ha dicho no y he tratado de ser coherente en mi vida. Ya se ha acabado mi periplo", ha sentenciado.

Sin embargo, ha matizado que sigue en la Secretaría General del PRC porque va a intentar "por todos los medios" que la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, tenga "un gran resultado".

En este sentido, ha destacado que, aunque el PRC se presente a las generales, las elecciones "más importantes" para el partido son las autonómicas de mayo.