Revilla cree que la batalla contra el Covid está "ganada" y en dos meses se volverá a una normalidad "casi absoluta"

El presidente cántabro reconoce que ha tenido sus "dudas" sobre "algunas" medidas restrictivas

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la batalla contra el Covid está "ganada" y en dos de meses se volverá a "una normalidad casi absoluta", si bien habrá que seguir teniendo "cuidado" y posiblemente continuar usando la mascarilla en los interiores.

Así lo ha valorado Revilla este martes, que ha reconocido que ha tenido sus "dudas" respecto a "algunas medidas" que adoptó la Consejería de Sanidad para hacer frente al coronavirus, aunque ha señalado que era su "obligación" respetarlas.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado que ha sido un año y medio "terrible", con consecuencias económicas, pero cree que la batalla contra el Covid "está ganada", aunque no se puede decir "con certeza", dado que no se sabe si habrá nuevos brotes.

En este sentido, ha afirmado que la vacuna ha sido "la solución". "Todavía no puedo entender que haya gente que no se vacune", ha dicho Revilla, que ha vuelto a defender que "hay que obligar a la gente a vacunarse" porque "la libertad de uno no puede cargarse la salud pública".

"Nos estamos encontrando con que todavía hay un 8, quizás un 10 por ciento, de la población española que es reacia a vacunarse", ha indicado el presidente regional, para quien esto es "una bomba andante que sigue contaminando".

En cuanto a las medidas restrictivas, ha explicado que las resoluciones de Sanidad las toman los técnicos de la Consejería y ha reiterado que el presidente de una comunidad autónoma "no tiene nada que hacer", aunque entiende que se "cargue" la responsabilidad en una situación así al que está "al mando de la región".

"Algunas medidas que se han tomado pues he tenido mis dudas, pero mi obligación era y es respetarlas porque en una pandemia las decisiones las tiene que tomar quien sabe de esto", ha manifestado.

Según Revilla, esta situación ha sido "muy angustiosa" para él, pero ha señalado que "en este momento podemos dar por casi terminado esta pesadilla" y "vamos a volver a una normalidad casi absoluta en un par de meses".

"Habrá que seguir teniendo cuidado, parece que lo de la mascarilla en interiores nos van a decir que hay que usarla porque todavía hay riesgos pero se va a empezar a abrir yo creo que todo", ha valorado Revilla que cree que ante va a haber "un cambio" en la situación "angustiosa" de la economía.

RETROCESO DE CINCO AÑOS

El presidente ha indicado que la pandemia ha repercutido en una disminución en 2020 del Producto Interior Bruto (PIB) de la riqueza de España del 12,6 por ciento. "Hemos retrocedido aproximadamente el crecimiento de cinco años", ha destacado Revilla, si bien ha afirmado que "Cantabria ha aguantado mucho mejor la situación de esa caída" porque ha caído un 8%.

No obstante, ha asegurado que Europa ha apostado por "recuperar la economía rápidamente" y "vamos a asistir a unos presupuestos de las comunidades autónomas expansivos", que se suman también a las cuentas de España y la llegada de los fondos europeos. "Europa ha sido la solución a este problema", ha asegurado.

Así, según Revilla, "en el primer trimestre del año que viene podremos estar en los datos de febrero del año pasado", es decir, "la economía estará como estaba" tras una crisis de dos años.

A su juicio, va a haber "un gran crecimiento económico" gracias al consumo privado. "Hay ansia de vivir. Gente con ideas de crear cosas", ha subrayado.

Finalmente, ha destacado que Cantabria, aunque ha tenido "mucha incidencia", es "la comunidad autónoma que menos muertos ha tenido por Covid en proporción al número de habitantes".

Revilla ha hecho estas declaraciones en un desayuno de trabajo de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC).