Revilla da las gracias a quienes se ofrecen a pagar si es condenado por la demanda del emérito: "No lo puedo aceptar"

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha dado las gracias a quienes le han trasladado su apoyo desde que se dio a conocer la demanda interpuesta contra él por el rey emérito Juan Carlos I, así como a quienes se han ofrecido incluso a ayudar a pagar los 50.000 euros que éste le reclama si finalmente es condenado.

Un gesto que agradece "muchísimo", pero que no va a aceptar, pues prefiere que ese dinero salga de su bolsillo, tal y como ha dado a entender en un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales.

"Lo agradezco muchísimo, pero no lo puedo aceptar; si tengo que pagar, lo haré con mis propios recursos. A fin de cuentas, si he tenido un exceso verbal, no tiene porqué asumirlo nadie más", ha sentenciado.

Un mensaje que ha publicado para dar las gracias a las "miles de personas" que le han escrito "solidarizándose" estos días, después de que el pasado martes se hiciese público que el emérito le iba a demandar por declaraciones "injuriosas" que habría realizado en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025.

"Quiero dar las gracias a las miles de personas que me han escrito estos días solidarizándose conmigo. No hay nada más reconfortante que sentir el cariño de la gente", ha escrito al comienzo de su mensaje.

Precisamente, la oficina del Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Santander ha registrado este viernes la demanda de acto de conciliación presentada por la representación legal de Juan Carlos I contra Revilla.