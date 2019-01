Revilla opina que "no se dan las condiciones" para aplicar el 155 en Cataluña

Publicado 26/12/2018 11:38:44 CET

El presidente cántabro no tiene miedo a Vox porque "temer la decisión de los ciudadanos no encaja en mi mente"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy que actualmente "no se dan las condiciones" para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, al tiempo que ha advertido que la "etapa de diálogo" que ha abierto el Gobierno de España puede ser "la última oportunidad" para no tener que volver a recurrir a la "fuerza de la leyes y los tribunales".

Revilla se ha pronunciado así en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha hablado sobre el mensaje de Navidad del Rey, que, en su opinión, ha sido "correcto", en el que el Monarca "no ha querido meterse en charcos", y en el que, además de las "generalidades", se ha vuelto a notar la "influencia" del Gobierno, en este caso del socialista Pedro Sánchez, a través del llamamiento a la "concordia y el diálogo".

En este sentido, Revilla ha sostenido que el discurso de Felipe VI ha recogido la "política de gestos" de Sánchez, que ha confiado en que "alguien entienda en Cataluña" porque "a lo mejor es la última oportunidad de que haya algún tipo de diálogo serio y no tengamos que recurrir otra vez a la fuerza legal".

El presidente cántabro ha puesto en valor que el Gobierno central haya iniciado una etapa de diálogo --cuya "rentabilidad" para Sánchez es "cuestionable", ha dicho-- que puede ser "la última oportunidad", y ha advertido que si esas "oportunidades se ofrecen y no se aceptan, esos dirigentes catalanes tienen que saber que lo que viene es el palo de la ley".

En este sentido, ha mantenido que lo que debe determinarse en este momento es si en Cataluña se están "saltando las leyes o no", porque, en caso afirmativo, "cualquier demócrata tendrá que intervenir"; si en este momento "en concreto" hay "cuestiones, más allá de la verborrea, de incumplimiento de leyes", y si las hay, aplicar la Constitución y las leyes.

Para Revilla, "no se dan las condiciones" actualmente para aplicar el 155, y se ha mostrado partidario del diálogo. "Yo creo que hay que hablar y si el diálogo fracasa, a lo mejor es la última oportunidad que tienen un montón de insensatos dirigentes catalanes de no aprovechar una mano tendida". Porque, ha continuado, "ningún presidente del Gobierno, ni éste ni el que venga, va a poder permitir saltarse la Constitución, que es sagrada".

"Ningún presidente va a tolerar vulnerar la Constitución; deberían tomar nota salvo que vayan por la vía del descarrilamiento total y quieran hacer mártires por todos los sitios", ha declarado.

Respecto a las exigencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado al cumplimiento de 21 condiciones, entre ellas un nuevo referéndum, Revilla ha subrayado que las opiniones y las peticiones "entran dentro de la democracia", pero "otra cosa es que de las palabra pasen a los hechos vulnerando el texto constitucional".

"No sé si este hombre (Torra) está en condiciones de cambiar de estrategia pero si no cambia va a haber un gran perjuicio para el pueblo catalán. Lo que espero, porque es la única solución, es que en un momento determinado los catalanes, que es un pueblo extraordinariamente inteligente, se den cuenta de que esta ruta que han elegido unos señores que no han encabezado candidaturas y vienen por la puerta de atrás y van buscando al más radical, al que dice más barbaridades, pues que no les va a llevar a ninguna situación adecuada".

"Que alguien pueda entender que a lo mejor a largo plazo esta lucha que tienen la pueden conseguir si consiguen cambiar las leyes pero que de momento hay que acatarlas", ha manifestado.

Finalmente ha hecho un llamamiento a aprobar los PGE porque "es bueno para toda España", incluida Cantabria, que, de este modo recibiría 75 millones de euros, que son "calderilla para Cataluña" pero "fundamentales e imprescindibles" para su región.

Por otra parte, preguntado si "teme" que la irrupción "con fuerza" de Vox en Andalucía pueda repetirse en las elecciones regionales y municipales de 2019 en Cantabria, Revilla ha subrayado que no y no le "preocupa". "Temer la decisión de los ciudadanos no encaja en mi mente", ha remarcado.

Revilla ha cuestionado que el voto a Vox sea en todos los casos por afinidad ideológica. "A lo mejor la gente ha metido esa papeleta porque está harta de muchas cosas. A lo mejor han dicho que van a castigar al Gobierno donde más daño hace", ha opinado, insistiendo en que él "jamás" teme el resultado de las urnas porque "sería ser antidemocrático".

"Los ciudadanos están para expresar su voluntad cada cuatro años y cambiar su voto, porque sino la democracia sería muy aburrida", ha apostillado. La pregunta, ha dicho, es "porqué la gente pega estos cambios. A lo mejor tienen su razones".

Lo que le sí le preocupa es que la gente no vaya a votar, ha reconocido, calificando de "un poco alarmante" que más de un 40% de los ciudadanos no vote.

Y preguntado por la limitación a dos legislaturas pactada por el PP y Ciudadanos en Andalucía, Revilla, que ha gobernado durante tres, ha respondido que él la acataría, si bien ha aprovechado para denunciar que los ciudadanos en España no pueden votar al presidente del Gobierno. "A mi me preguntan que por qué no me presento (al Gobierno de España) y no me gusta pero lo acato", ha dicho, así como que en Cantabria se ve "en la obligación" de atender al 30% del electorado que le respalda.