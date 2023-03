Revilla, sobre las palabras de Conde: "Si alguien sabía algo, debiera de haberlo puesto en conocimiento"

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha declarado, en referencia a las afirmaciones del presidente de CEOE Cantabria, Enrique Conde, sobre que había empresas conocedoras de la trama de Obras Públicas y que le sorprendía que no hubiese surgido "mucho antes", que "si alguien sabía algo debiera de haberlo puesto en conocimiento del consejero y del presidente".

Así se ha expresado Revilla este lunes, mostrándose "altamente sorprendido" por las palabras de Conde el pasado fin de semana en una entrevista a RNE, con quien, ha dicho, ha tenido "50 reuniones" a lo largo de su vida y "sobre todo en los últimos años desde que es presidente de los empresarios de Cantabria".

"¿Tanto le hubiese costado decirme algo, no sé, es que estas cosas...", se ha resignado Revilla, quien ha insistido en que ni él ni el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa -cuya dimisión se hará efectiva este lunes- conocían los hechos y "nunca les habían dicho nada".

"Me extraña que no se digan estas cosas a los responsables. Yo soy una persona asequible que si debo guardar discreción en lo que se me diga, lo guardo", ha manifestado el presidente cántabro, que cree que hubiese sido "bastante lógico" por parte de Conde que en alguna de sus conversaciones le hubiera dicho: "Oye Revilla, mira, oigo esto, investiga esto".

"Pero a mi nadie me ha dicho nada", ha reiterado Revilla, para quien escuchar ahora las declaraciones del presidente de los empresarios cántabros es "un poco terrible", porque no comprende "que se hayan callado, si es que esto era tan conocido".

En este sentido, ha incidido en que cuando "alguien tiene el menor indicio de que hay una irregularidad", se puede acudir a él: "Yo creo que somos personas a las que se nos puede parar por la calle, a todos los que me piden una entrevista se la doy (...), y si hay algo decírmelo y yo con total discreción abro una investigación".

Finalmente, ha expresado que "jamás" recibió ninguna noticia referente al funcionario implicado en la trama de Obras Públicas, y aunque supone que le habrá visto en obras de carreteras, "nunca" ha hablado con él y "lo único" que sabía es que "era eficiente en su trabajo e iba a trabajar".

"Nadie suponía que tenía esta trama, que por otra parte no es tan fácil detectar dado que él era el que tenía la firma de mantenimiento y la conservación de las carreteras de Cantabria", ha concluido Revilla en declaraciones a los medios en la sede del Gobierno regional.