Revilla se presentará si los médicos le dicen que está "en condiciones de afrontar como hasta ahora" su trabajo

El líder del PRC y presidente del Gobierno cántabro dice que "muy pronto" se conocerá su decisión

HOZ DE MARRÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, volverá a optar a la reelección al frente del partido y de la comunidad autónoma si los médicos le dicen que está "en condiciones óptimas" y de "afrontar como hasta ahora" su trabajo en el Ejecutivo.

"Si me dicen que estoy en condiciones de afrontar como hasta ahora, siempre con la duda de que las enfermedades son imprevisibles y que pueden evolucionar a peor, me voy a presentar. Y si no, no me presento. Renunciaré y hasta aquí he llegado".

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los periodistas ante el santuario de La Bien Aparecida, patrona de Cantabria que se conmemora esta jornada, en la que se ha conocido que el Congreso Regional del PRC para elegir a su jefe de filas y candidato en las elecciones de mayo del año que viene se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Revilla, que hace unos días dijo que desvelaría su futuro político en la primera quincena de octubre, ha expresado a los medios que su continuidad al frente del partido que fundó y de la comunidad "no depende de la Virgen" -de La Bien Aparecida-, sino de su "riñón", que es la padecimiento que según ha dicho tiene desde los "veintitrés años", cuando le dio un "cólico".

Por eso, ha explicado, es "el Servicio de Nefrología" el que le va a decir si sigue o no: "Eso no se lo encargo yo a la Virgen, se lo encargo a los médicos de Valdecilla", ha apostillado. "Pronto se sabrá", ha remachado.

En este sentido, el presidente regionalista ha indicado que le van a "mirar" como "hace cuatro años". En concreto, se va a someter a un chequeo general -"ya tengo hora", ha apuntado-. El objetivo es, como ha señalado, que los médicos "me digan si estoy en condiciones de afrontar un trabajo tan exigente, tan duro como este", que según ha enfatizado supone "levantarse a las siete", "acostarse a las diez" y "no parar".

"Yo no valgo para media jornada. Lo mío tiene que ser desde la mañana que salgo, a las siete, hasta que entro de noche", ha abundado Revilla. Y además, ha destacado que su labor implica "tener la cabeza en su sitio" y "no andar tan torpe" como para necesitar "silla de ruedas" o "bastón" para andar, según ha comentado.

"Eso es lo que me tienen que decir: si estoy en condiciones de hacer eso, voy", ha insistido el jefe del PRC y del Gobierno, que ha avanzado que en caso de que se presente a la reelección explicará por qué lo hace, pues además de estas cuestiones "físicas" también hay algunos "retos" pendientes que le gustaría "ver concluidos".

RETOS PENDIENTES Y REIVINDICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

"Hay que acabar todo lo que está en marcha, que va muy lentamente", ha apostado a la par que ha reconocido Revilla, que cree que por su "dimensión" y conocimiento de Cantabria puede ejercer "presión" ante el Estado y "un papel" para que, por ejemplo, "tengamos ya AVE la próxima legislatura", esté también el polígono logístico de La Pasiega o distintas obras que, en parte, dependen de la financiación nacional.

"Yo creo que puedo ejercer presión. Es importante, si estoy en condiciones, que yo siga ahí, presionando", ha reflexionado, antes de referirse además a una especie de "reto" relacionado con las personas mayores, más cuando "parece" que hay una "campaña" según la cual "ya no servimos para nada", ha lamentado.

En este punto, se ha referido a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que al menos de aspecto y a su juicio está "mejor" que anteriores mandatarios de ese país.

Por eso el regionalista considera que si las personas mayores están "en condiciones" y tienen "la cabeza en su sitio" pueden hacer su trabajo "adecuadamente", ya que además cuentan con la "experiencia" de la edad, que es "un plus".

Así, apuesta por reivindicar el papel de estas personas en vez de "apartarlas de la sociedad", a la que tienen "mucho que aportar" y en la que son "mayoría" además.

No obstante, ha reconocido que a mucha gente le puede llamar la atención que él, que tiene ochenta años, esté dispuesto a afrontar un reto de cuatro más, con el que te pones un ochenta y cuatro, ha apostillado.

Con todo lo anterior, ha insistido en su intención de seguir en la política y en la vida pública si los médicos le dicen que está "como ahora", momento en el que no tiene "ningún problema" para moverse "como se mueven los demás" o "subir a San Cipriano o donde haga falta", además de memoria -"mejor que la que tenía cuando era joven", ha comparado-. Y "más experiencia sin duda: ya me lo se casi todo de todo. Es un plus", ha valorado para finalizar.