Revilla: "Tenemos las mejores casas rurales del mundo" en Cantabria

Publicado 07/11/2018 9:13:56 CET

El presidente ha cerrado la gala anual de la Asociación de Turismo Rural

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha valorado en la gala anual de la Asociación de Turismo Rural el trabajo y trato personal de los profesionales y responsables del sector hostelero y turístico de la región, que han conseguido responder a las expectativas generadas. "Nunca me habéis dejado mal cuando hablo de Cantabria y nadie me ha dicho que he exagerado", les ha agradecido Revilla, quien ha añadido que "tenemos las mejores casas rurales del mundo y la gente se siente a gusto" cuando visita Cantabria.

Revilla, que ha cerrado con su intervención la gala anual, ha mantenido su compromiso de "seguir vendiendo" a la Comunidad Autónoma en sus intervenciones televisivas.

Por eso, ha aceptado la invitación realizada el martes por el cantante Bertín Osborne que, a través de un vídeo emitido por la tarde, ha propuesto al presidente participar en otro de sus programas.

En la gala se han entregado los premios anuales que la Asociación de Turismo Rural de Cantabria otorga a instituciones y personas destacadas en la promoción de la región y en la defensa de su patrimonio natural y cultural.

El representante de Bertín Osborne, Pablo Carrasco, ha recibido el premio 'Cabaña Pasiega', que se ha otorgado al artista por los programas emitidos desde Cantabria que han servido de promoción de la Comunidad en todo el país.

El cantante, que no ha podido estar en la gala, ha intervenido en un vídeo, en el que ha invitado al presidente Revilla a participar en uno de sus programas. "Será el único que participe en tres ocasiones", ha dicho Osborne en el vídeo. El presidente ha aceptado la invitación y le ha agradecido la "excepción" que hace con él y que acuda de nuevo a Cantabria a hacer el programa.

Con el premio de la 'Cabaña Pasiega' se ha reconocido también al reportero del programa 'España Directo' Tino Cueto por sus reportajes sobre la región, y a la población de Campoo-Los Valles, por su defensa y conservación de las costumbres propias y la organización de la popular fiesta del Día de Campoo. Este premio ha sido recibido por el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, de manos del presidente de Cantabria.

Asimismo, en la 21ª edición de esta gala se han entregado sendas insignias de honor a la guía de viajes 'Lonely Planet', a los Grupos de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera y al Palacio de Festivales.

Javier Zaldúa, director de Lonely Planet España, ha avanzado en este acto que en la primavera de 2019 la editora tendrá listo el volumen monográfico sobre Cantabria, tras ser elegida como segundo destino más apetecible de Europa, y que será distribuido por establecimientos de todo el mundo.

UNA LEGISLATURA BUENA PARA EL TURISMO

En esta gala también ha intervenido el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, que ha hecho balance del año turístico y que ha calificado como "bueno".

Se cierran así, ha dicho, cuatro años consecutivos de incrementos en el número de visitantes, lo que se traduce en una mayor cifra de negocio.

Ha evaluado la presente legislatura donde se ha producido, ha dicho, una mejora importante en la conectividad de la región --nueva ruta marítima a Irlanda y "más destinos que nunca" en el aeropuerto de Santander--, el incremento del número de visitantes y el reconocimiento internacional conseguido con Lonely Planet.

"Hemos superado los 2,2 millones de turistas en Cantabria en 2017 y este año superaremos esa cifra con un reconocimiento del turismo internacional", ha señalado el consejero, quien ha añadido que el Gobierno trabajará para la mejora de la conexión por ferrocarril que ha considerado un hándicap en la conectividad de nuestro territorio.

Para conseguir estos resultados, ha resaltado, al igual que el presidente, el trabajo de los establecimientos hosteleros y turísticos y de todos los negocios relacionados con el sector. "Esas personas son nuestro mejor valor", ha señalado.

Respecto a la Asociación de Turismo Rural, ha valorado el trabajo de su presidente, Jesús Blanco, y de todo el colectivo por divulgar las excelencias de Cantabria a través de sus trabajos audiovisuales y que, según ha anunciado, serán difundidos en la próxima feria turística de Fitur.

En este ámbito, ha destacado la labor promocional del presidente de Cantabria durante sus intervenciones televisivas. "Es el mejor embajador de la región", ha apostillado.

PROMOCIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL DE CANTABRIA

La gala, que ha tenido lugar en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, ha contado con la asistencia de más de 200 personas, entre las que se encontraba la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la Asociación de Turismo Rural, quien ha sido el encargado de presentar el proyecto 'Cantabria, un destino de experiencias'.

La iniciativa pone a disposición de los agentes turísticos de las diferentes comarcas de Cantabria las herramientas y recursos promocionales que gestiona la asociación. En concreto, la gala ha servido para presentar todo el material audiovisual del Asón-Agüera-Tramiera, dentro de la primera etapa del proyecto, y que tendrá continuidad posteriormente en el resto de comarcas cántabras.

Blanco ha agradecido la colaboración de la Consejería de Turismo del Ejecutivo con la que se colabora para atraer visitantes a la región y que Cantabria sea un "referente" en el ámbito del turismo rural.

La Asociación de Turismo Rural, según ha destacado, ha hecho un especial esfuerzo en el último año por publicar contenidos en su web y en las redes sociales, con el fin de promocionar de forma "directa" la oferta turística de Cantabria y su riqueza paisajística y patrimonial, lo que se ha visto traducido en un importante incremento del número de usuarios y seguidores.

Blanco ha asegurado la continuidad de esta línea de trabajo en la Asociación que tiene un impacto significativo en el aumento de viajeros a la región.